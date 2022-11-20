Товар в корзине. Перейти
Банкетка Калабрия - фото 1Банкетка Калабрия - фото 2Банкетка Калабрия - фото 3Банкетка Калабрия - фото 4

Банкетка Калабрия

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банкетка Барлетта
Банкетка Барлетта
Следующий Chester диван 3-х местный
Банкетка Барлетта

Характеристики товара

Описание

Очаровательный, мягкий и удобный пуф со спинкой ручной работы хорош и для спальни, и для гостиной, и для прихожей!Верх - нежный бархат. Крышка не съемная.


Ножки из массива бука, покрыты итальянским лаком. Корпус ППУ, Березовая фанера. Фурнитура и отделка также пр-ва Италии.
Гипоаллергенная и "неубиваемая" обивка из микровелюра с тефлоновой защитой бережет Ваш сундук от влаги, бытовых и пищевых загрязнений, он всегда будет выглядеть новым! Не требует специальной чистки и не собирает пыль. Достаточно пылесосить. Влагу, которая не успела впитаться, можно просто собрать тряпкой.
Мягкие подпятники из натурального войлока на ножках сберегут Ваш паркет или ламинат.
Легко выдержит нагрузку в 120 килограмм!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Длина800 мм
  • Глубина400 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
9

Банкетка ПФ-11 черная

Банкетка Джови серо-синяяНастоящее фото товара Банкетка Джови серо-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
15

Банкетка Джови серо-синяя

Банкетка Джови белаяНастоящее фото товара Банкетка Джови белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
14

Банкетка Джови белая

Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
10

Банкетка Ретро с ящиком

Банкетка Бруклин, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
5

Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро

В наличии 45 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
11

Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро

В наличии 70 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
10

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото

В наличии 59 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото

В наличии 50 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 49051
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро

В наличии 55 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99045
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро

В наличии 64 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
10

Диван Bellis

Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
7

Диван лофт Лиль

Кресло Аруна белоеНастоящее фото товара Кресло Аруна белое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
6

Кресло Аруна белое

Настоящее фото товара Настольная лампа Soffia, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
9

Настольная лампа Soffia

Настоящее фото товара Настольная лампа Demitas, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
14

Настольная лампа Demitas

В наличии 50 шт.
Полукресло МартинНастоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
14

Полукресло Мартин

Настоящее фото товара Диван Честер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 800
100Хит

Диван Честер черный

Настоящее фото товара Стол Гретта прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 990
Оптовая цена
6

Стол Гретта прямоугольный

Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от145 390
Оптовая цена
8

Стол Цезарь

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от99 490
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Другие товары из разделадиваны
Диван ДольчеНастоящее фото товара Диван Дольче, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена
13

Диван Дольче

Диван CleoНастоящее фото товара Диван Cleo, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
6

Диван Cleo

Раскладной диван ЛимбургНастоящее фото товара Раскладной диван Лимбург, произведённого компанией ChiedoCover
64 940
15

Раскладной диван Лимбург

Диван СтрайпНастоящее фото товара Диван Страйп, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
6

Диван Страйп

Диван Matrix, голубойНастоящее фото товара Диван Matrix, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 900
15

Диван Matrix, голубой