Банкетка Хельга 3

9 оценок

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Банкетка Хельга 3

4.3
41 490 ₽
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Банкетка Хельга 3/1

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Длина1040 мм
  • Глубина440 мм

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