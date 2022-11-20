Банкетка Хельга 5

15 оценок

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Банкетка Хельга 5

4.4
54 390 ₽
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Банкетка Хельга 4/1
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Банкетка Хельга 5/1

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Длина1040 мм
  • Глубина470 мм

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