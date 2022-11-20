Характеристики товара
Описание
Банкетка на металлическом каркасе с простой формой идеальное дополнение для лаконичного интерьера. Мягкое сиденье обтянуло велюром - прочный, износостойкий, легкий в уходе и приятный на ощупь материал. Цельный каркас выполнен из металла в черном цвете, подпятники в основании предотвращают скольжение и не портят напольное покрытие. Рекомендованная нагрузка составляет 80 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 62*16*38
Вес брутто: 10,500
Объем: 0,040
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина360 мм
- Высота440 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки10.50 кг