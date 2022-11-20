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Банкетка Хост, зеленый велюр

Артикул: CH-051-591
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Банкетка на металлическом каркасе с простой формой идеальное дополнение для лаконичного интерьера. Мягкое сиденье обтянуло велюром - прочный, износостойкий, легкий в уходе и приятный на ощупь материал. Цельный каркас выполнен из металла в черном цвете, подпятники в основании предотвращают скольжение и не портят напольное покрытие. Рекомендованная нагрузка составляет 80 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 62*16*38
Вес брутто: 10,500
Объем: 0,040

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки10.50 кг

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