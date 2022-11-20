Банкетка Классика 5/1 ДК

5 оценок

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Банкетка Классика 5/1 ДК

5
54 190 ₽
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Банкетка Хельга 1

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина1320 мм
  • Глубина570 мм

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