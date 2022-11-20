Фотография Банкетка Латона от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Латона

4.6
Оптовая цена при покупке от 5 штот 10 490 ₽
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Банкетка Латона
Банкетка Латона
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Банкетка Латона

4.6
10490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина840 мм
  • Глубина340 мм

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