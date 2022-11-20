Банкетка Лотос 6

6 оценок

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Банкетка Лотос 6

5
29 490 ₽
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Банкетка Лотос 4
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Банкетка Лотос 3

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Длина655 мм
  • Глубина440 мм

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