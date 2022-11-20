Характеристики товара
Описание
Размер: 90х40х45 см
Вес: 7 кг
Производство: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Размер: 90х40х45 см
Вес: 7 кг
Производство: Россия
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