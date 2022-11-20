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Банкетка Луиза - фото 1

Банкетка Луиза

9 оценок
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Банкетка Амристар

Характеристики товара

Описание

Размер: 90х40х45 см

Вес: 7 кг

Производство: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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