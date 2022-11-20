Фотография Банкетка Луна от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Луна

4.2
Оптовая цена при покупке от 5 штот 11 490 ₽
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Банкетка Луна
Банкетка Луна
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Банкетка Луна

4.2
11490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Длина840 мм
  • Глубина370 мм

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