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          Фотография Банкетка Маска серебро от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Банкетка Маска серебро

          4.1
          Оптовая цена
          от 21 200 ₽
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          Характеристики товара

          Описание

          Великолепная банкетка в стиле лофт из нашей коллекции «Имидж» – элемент украшения комнаты. Кроме этого, ее можно использовать с прикладной целью – как подставку или посадочное место. Если вы – творческая, энергичная, с креативным подходом личность, то этот впечатляющий своей футуристичностью арт-объект придется вам по вкусу. Используя эту роскошную, отражающую свет вещь, вы добавите своей комнате максимум пространства. Причем, это утверждение относится как к стилю лофт, так и к классическому стилю.

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          Основные характеристики

          • Высота410 мм
          • Длина330 мм
          • Глубина330 мм

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