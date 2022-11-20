Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Цветсиреневый
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро
Банкетка Лофт 3
Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea