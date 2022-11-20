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Банкетка МОЛАНД

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский круглый пуф «Moland» с каретной стяжкой с кофейным столиком и местом для хранения на маленьких ножках (1см). Стильный и в то же время оригинальный предмет интерьера. Он прекрасно впишется в обстановку дома в стиле Прованс, украсит собой любой уголок или зону отдыха и привнесет в помещение изящности и уюта. Цвет ножек выбирается в момент приема заказа. Изделие можно заказать в любой ткани, подберём под ваш интерьер, подробности уточняйте.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материалмассив, дерево, фанера, ткань

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