Банкетка нежравейка

9 оценок

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Банкетка нежравейка

4.5
33 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Банкетка экокожа
Банкетка экокожа
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Банкетка экокожа

Характеристики товара

Описание

Материал: микровелюр/ экокожа, нержавеющая сталь

Размеры: 400х600х500

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