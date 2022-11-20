Банкетка Парма 5

9 оценок

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Банкетка Парма 5

5
39 490 ₽
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Банкетка Парма 5/1

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота625 мм
  • Длина1040 мм
  • Глубина380 мм

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