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Банкетка Парсонс

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1050 мм
  • Глубина315 мм
  • Вес7.9 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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