Характеристики товара
Описание
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина1050 мм
- Глубина315 мм
- Вес7.9 кг
- Страна изготовленияРоссия
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
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