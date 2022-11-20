Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина400 мм
- Глубина760 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаЛДСП, полимер, фанера
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Покрывало PMO-33
Покрывало PMP-30
Покрывало PMP-44
Покрывало XJ-01
Стол консольный Хельга 2 высокий
Стол консольный Классика высокий
Люстра Taro 6
Люстра Leti 12