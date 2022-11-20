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Банкетка ПФ-11 бежевая - фото 1

Банкетка ПФ-11 бежевая

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Банкетка ПФ-11 белая
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Банкетка ПФ-11 белая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина760 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаЛДСП, полимер, фанера
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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