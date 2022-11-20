Товар в корзине. Перейти
Банкетка ПФ-11 черная - фото 1

Банкетка ПФ-11 черная

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумба из массива лофт, Лалита
Тумба из массива лофт, Лалита
Следующий Банкетка ПФ-11 белая
Тумба из массива лофт, Лалита

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина760 мм
  • Вес7 кг
  • МатериалЛДСП, полимеры, фанера
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 белая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Банкетка ПФ-11 белая

Банкетка Джови серо-синяяНастоящее фото товара Банкетка Джови серо-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
15

Банкетка Джови серо-синяя

Банкетка Джови белаяНастоящее фото товара Банкетка Джови белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
14

Банкетка Джови белая

Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
10

Банкетка Ретро с ящиком

Банкетка Бруклин, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
5

Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро

В наличии 5 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
11

Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
10

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото

В наличии 5 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото

В наличии 3 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 49051
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро

Банкетка Инсигния, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99045
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро

В наличии 4 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Покрывало PMP-37, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
11

Покрывало PMP-37

Настоящее фото товара Покрывало PMO-06, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
11

Покрывало PMO-06

Настоящее фото товара Покрывало PMO-16, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Покрывало PMO-16

Настоящее фото товара Покрывало PMO-17, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Покрывало PMO-17

Стол консольный Диез 2 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Диез 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Стол консольный Диез 2 ДК

Стол консольный Диез 3 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Диез 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена
6

Стол консольный Диез 3 ДК

Настоящее фото товара Люстра Beira 6, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена
11

Люстра Beira 6

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Люстра Taro 9, произведённого компанией ChiedoCover
от34 900
Оптовая цена
15

Люстра Taro 9

В наличии 34 шт.
Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден