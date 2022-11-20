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Банкетка Stone

Артикул: CH-051-315
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота450 мм
  • Обивкарогожка Austin 4 Stone
  • Материал ножекбук морилка черная
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Банкетка Stone
Банкетка StoneБанкетка StoneБанкетка StoneБанкетка Stone
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