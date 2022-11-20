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Банкетка Ретро с ящиком - фото 1

Банкетка Ретро с ящиком

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Кушетка Chester (Честер)

Характеристики товара

Описание

Длина: 520 мм

Ширина: 310 мм

Высота: 385 мм

Материал: массив березы

Вес: 3 кг

Упаковка: 60х37х11,5 см., 1 место
Вес: 4 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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