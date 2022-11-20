Характеристики товара
Описание
Длина: 520 мм
Ширина: 310 мм
Высота: 385 мм
Материал: массив березы
Вес: 3 кг
Упаковка: 60х37х11,5 см., 1 место
Вес: 4 кг
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 520 мм
Ширина: 310 мм
Высота: 385 мм
Материал: массив березы
Вес: 3 кг
Упаковка: 60х37х11,5 см., 1 место
Вес: 4 кг
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