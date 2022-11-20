Характеристики товара
Описание
Цвет и материалы выбираются индивидуально.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Длина1280 мм
- Глубина560 мм
- Вес23,8 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяшенилл
Цвет и материалы выбираются индивидуально.
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA)
Стул пластиковый Miss Bibi, черный
Стул William бархат зелёный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди