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Банкетка Ротерем - фото 1

Банкетка Ротерем

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Характеристики товара

Описание

Банкетка «Венеция» лаконично впишется в интерьер прихожей, холла или даже спальни, оформленных в традиционном классическом стиле. Обивка выполнена из экокожи, цвет которой вы можете подобрать из представленных вариантов. Банкетка изготовлена из массива березы, что обеспечивает надежность конструкции и долгий срок эксплуатации. Выдвижной ящик предназначен для хранения различных мелочей, его фасад выглядит изящно за счет классической формы и фрезеровок. Декоративные элементы на ножках отделаны контрастной патиной в тон бронзовой ручки выдвижного ящика. Данная модель отлично дополняет изделия той же серии – обувницу и настенную вешалку. Банкетка - незаменимая вещь для дома, для дачи, для общественных мест, для школы и для кабинета.

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина430 мм
  • Материалдерево, экокожа
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки935 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.08 м3

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