Характеристики товара
Описание
Банкетка «Венеция» лаконично впишется в интерьер прихожей, холла или даже спальни, оформленных в традиционном классическом стиле. Обивка выполнена из экокожи, цвет которой вы можете подобрать из представленных вариантов. Банкетка изготовлена из массива березы, что обеспечивает надежность конструкции и долгий срок эксплуатации. Выдвижной ящик предназначен для хранения различных мелочей, его фасад выглядит изящно за счет классической формы и фрезеровок. Декоративные элементы на ножках отделаны контрастной патиной в тон бронзовой ручки выдвижного ящика. Данная модель отлично дополняет изделия той же серии – обувницу и настенную вешалку. Банкетка - незаменимая вещь для дома, для дачи, для общественных мест, для школы и для кабинета.
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина900 мм
- Глубина430 мм
- Материалдерево, экокожа
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки935 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.08 м3