Характеристики товара
Описание
Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюровая ткань. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 53*53*50
Вес брутто: 5,5 кг.
Объем: 0,14
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Вес3.5 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки5.50 кг