Товар в корзине. Перейти
Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро - фото 1Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро - фото 2Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро - фото 3Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро - фото 4

Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Следующий Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото

Характеристики товара

Описание

Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюровая ткань. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 53*53*50

Вес брутто: 5,5 кг.

Объем: 0,14

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки5.50 кг

Похожие товары

Банкетка Арт Деко, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
25 99051
51 990 ₽Оптовая цена
10

Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро

Банкетка Арт Деко, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
25 99051
51 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро

В наличии 7 шт.
Банкетка Арт Деко, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
32 49047
60 990 ₽Оптовая цена
7

Банкетка Арт Деко, вельвет бежевый, золото

Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
30 49051
60 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото

Банкетка лофт АбингтонНастоящее фото товара Банкетка лофт Абингтон, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
9

Банкетка лофт Абингтон

Настоящее фото товара Банкетка Адрасман, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена
9

Банкетка Адрасман

Банкетка АкамбароНастоящее фото товара Банкетка Акамбаро, произведённого компанией ChiedoCover
от14 950
Оптовая цена
10

Банкетка Акамбаро

Настоящее фото товара Банкетка Алагуела, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
11

Банкетка Алагуела

Банкетка АлегретеНастоящее фото товара Банкетка Алегрете, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
14

Банкетка Алегрете

Настоящее фото товара Банкетка Аликанте, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
7

Банкетка Аликанте

Другие товары из разделабанкетки
Настоящее фото товара Банкетка Brooklyn, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
10

Банкетка Brooklyn

Настоящее фото товара Банкетка Амарилло, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена
14

Банкетка Амарилло

Настоящее фото товара Банкетка Амристар, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
8

Банкетка Амристар

Настоящее фото товара Банкетка Луиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
9

Банкетка Луиза

Банкетка ЭлегияНастоящее фото товара Банкетка Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Банкетка Элегия

Настоящее фото товара Банкетка мягкая 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена
7

Банкетка мягкая 80 см

Настоящее фото товара Банкетка Клеопатра, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена
13

Банкетка Клеопатра

Настоящее фото товара Банкетка экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена
6

Банкетка экокожа

Настоящее фото товара Банкетка нежравейка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена
9

Банкетка нежравейка

Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep seaНастоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
5

Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea

С этим товаром покупают
Бант 10Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Бант 10

Бант 11Настоящее фото товара Бант 11, произведённого компанией ChiedoCover
от170
13

Бант 11

Фартук официанта 01Настоящее фото товара Фартук официанта 01, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
8

Фартук официанта 01

Настоящее фото товара Скамья Модерн со спинкой, 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
11

Скамья Модерн со спинкой, 200 см

Настоящее фото товара Скамья Модерн, 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Скамья Модерн, 150 см

Настоящее фото товара Скамья Флора, 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
14

Скамья Флора, 150 см

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Скамья Четверть Круга, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
14

Скамья Четверть Круга

Настоящее фото товара Кровать лофт Ордруф, произведённого компанией ChiedoCover
от58 990
14

Кровать лофт Ордруф

Настоящее фото товара Кровать лофт Зуль, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
10

Кровать лофт Зуль

Настоящее фото товара Люстра Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
15

Люстра Atlanta

В наличии 18 шт.