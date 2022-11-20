Банкетка Шевалье

9 оценок

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Банкетка Шевалье

4.5
28 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Банкетка Хельга 5/1
Банкетка Хельга 5/1
Следующий Банкетка Шевалье 2
Банкетка Шевалье 2

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота625 мм
  • Длина720 мм
  • Глубина450 мм

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