Банкетка Шевалье 5/3

6 оценок

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Банкетка Шевалье 5/3

4.6
37 190 ₽
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Банкетка Шевалье 5/2
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Банкетка Парма 3

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота625 мм
  • Длина1040 мм
  • Глубина450 мм

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