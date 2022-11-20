Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина600 мм
- Глубина400 мм
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Диван кресло для ресторана
Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый
Диван Генри
Диван Крестов
Стол ЛИРА-14, 2000x1100
Стол ЛИРА-14, 1600x1100
Стол ЛИРА-14, 2000x1000
Стол ЛИРА-14, 1700x1000
Стол ЛИРА-14, 2000/2500x1000
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро
Банкетка Лофт 3
Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea