Товар в корзине. Перейти
Банкетка СИЕНА 6 - фото 1Банкетка СИЕНА 6 - фото 2Банкетка СИЕНА 6 - фото 3

Банкетка СИЕНА 6

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банкетка Элис, 65
Банкетка Элис, 65
Следующий Банкетка Грация
Банкетка Элис, 65

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина400 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
9

Банкетка ПФ-11 черная

Банкетка Джови серо-синяяНастоящее фото товара Банкетка Джови серо-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
15

Банкетка Джови серо-синяя

Банкетка Джови белаяНастоящее фото товара Банкетка Джови белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
14

Банкетка Джови белая

Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
10

Банкетка Ретро с ящиком

Банкетка Бруклин, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
5

Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро

В наличии 25 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
11

Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро

В наличии 21 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
10

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото

В наличии 24 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото

В наличии 22 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 49051
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро

В наличии 19 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99045
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро

В наличии 24 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
10

Диван кресло для ресторана

Диван Chesterfield Lux трехместный бежевыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от67 000
Оптовая цена
5

Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый

Настоящее фото товара Диван Генри, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
11

Диван Генри

Настоящее фото товара Диван Крестов, произведённого компанией ChiedoCover
от23 900
12

Диван Крестов

Стол ЛИРА-14, 2000x1100Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 2000x1100, произведённого компанией ChiedoCover
71 690
Оптовая цена
8

Стол ЛИРА-14, 2000x1100

Стол ЛИРА-14, 1600x1100Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1600x1100, произведённого компанией ChiedoCover
66 890
Оптовая цена
7

Стол ЛИРА-14, 1600x1100

Стол ЛИРА-14, 2000x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
71 690
Оптовая цена
6

Стол ЛИРА-14, 2000x1000

Стол ЛИРА-14, 1700x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1700x1000, произведённого компанией ChiedoCover
70 390
Оптовая цена
11

Стол ЛИРА-14, 1700x1000

Стол ЛИРА-14, 2000/2500x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 2000/2500x1000, произведённого компанией ChiedoCover
47 290
Оптовая цена
9

Стол ЛИРА-14, 2000/2500x1000

Другие товары из разделабанкетки
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото

В наличии 25 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото

В наличии 34 шт.
Банкетка Сапфир, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49056
29 990 ₽Оптовая цена
6

Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро

В наличии 8 шт.
Банкетка Лофт 3Настоящее фото товара Банкетка Лофт 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
11

Банкетка Лофт 3

Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep seaНастоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
5

Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea