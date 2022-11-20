Характеристики товара
Описание
Дизайнерский круглый пуф «Moland» с каретной стяжкой с кофейным столиком и местом для хранения на маленьких ножках (1см). Стильный и в то же время оригинальный предмет интерьера. Он прекрасно впишется в обстановку дома в стиле Прованс, украсит собой любой уголок или зону отдыха и привнесет в помещение изящности и уюта. Цвет ножек выбирается в момент приема заказа. Изделие можно заказать в любой ткани, подберём под ваш интерьер, подробности уточняйте.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина600 мм
- Глубина400 мм
- Материалмассив, дерево, фанера, ткань