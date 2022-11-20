Фотография Банкетка Церера от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Церера

4.2
Оптовая цена при покупке от 5 штот 12 290 ₽
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Банкетка Церера
Банкетка Церера
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Банкетка Церера

4.2
12290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Длина1080 мм
  • Глубина330 мм

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