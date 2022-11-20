Банкетка Венеция 2

14 оценок

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Банкетка Венеция 2

4.6
26 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Банкетка Венеция
Банкетка Венеция
Следующий Банкетка Венеция 3 Д
Банкетка Венеция 3 Д

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Длина1040 мм
  • Глубина440 мм

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