Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая
Банкетка Исэ, белая, рогожка коричневая
Банкетка Исэ, орех, рогожка голубая
Банкетка Исэ, белая, рогожка серая
Банкетка Исэ, сосна, рогожка черная
Банкетка Исэ, венге, велюр желтый
Банкетка Исэ, белая, велюр синий
Банкетка Исэ, орех, велюр серый
Банкетка Исэ, белый, велюр коричнвый
Банкетка Исэ, сосна, велюр бежевый
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9
Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный
Стул Рэми
Стул UNO soft серый
Стул William ромб бархат антрацит
Обеденный стул Чико, черный
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый