Характеристики товара
Описание
Великолепная банкетка в стиле лофт из нашей коллекции «Имидж» – элемент украшения комнаты. Кроме этого, ее можно использовать с прикладной целью – как подставку или посадочное место. Если вы – творческая, энергичная, с креативным подходом личность, то этот впечатляющий своей футуристичностью арт-объект придется вам по вкусу. Используя эту роскошную, отражающую свет вещь, вы добавите своей комнате максимум пространства. Причем, это утверждение относится как к стилю лофт, так и к классическому стилю.
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Длина330 мм
- Глубина330 мм