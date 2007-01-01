Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетный стул 1201GM, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетный стул 1201GM, бежевый
10 оценок
4 290
Банкетный стул 1201GM, бежевый - фото 1Банкетный стул 1201GM, бежевый - фото 2Банкетный стул 1201GM, бежевый - фото 3Банкетный стул 1201GM, бежевый - фото 4
Банкетный стул 1201GM, бежевый

Артикул: CH-081-439
10 оценок
Основные характеристики
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес4.45 кг
  • Материалалюминий, пенополиуретан
Характеристики товара

Описание

Банкетный стул. Алюминиевый (облегченный) каркас. Цвет каркаса — золото, ткань — бежевая. Профиль алюминиевой трубы 25х25 мм. Спинки и сиденья - пенополиуретан.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес4.45 кг
  • Материалалюминий, пенополиуретан
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.45 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

