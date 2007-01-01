Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетный стул 1201GM, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетный стул 1201GM, красный
13 оценок
4 290
Банкетный стул 1201GM, красный - фото 1Банкетный стул 1201GM, красный - фото 2Банкетный стул 1201GM, красный - фото 3Банкетный стул 1201GM, красный - фото 4
NEW

Банкетный стул 1201GM, красный

Артикул: CH-081-441
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес4.45 кг
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Банкетный стул. Алюминиевый (облегченный) каркас. Цвет каркаса — золото, ткань — красная. Профиль алюминиевой трубы 25х25 мм. Спинки и сиденья - пенополиуретан.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес4.45 кг
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкрасный
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.45 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Банкетный стул 1201GM, красный
Банкетный стул 1201GM, красный
4 290
В корзине

