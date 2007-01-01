Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетный стул 1201GM, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетный стул 1201GM, синий
11 оценок
4 290
Товар в корзине.
Банкетный стул 1201GM, синий - фото 1Банкетный стул 1201GM, синий - фото 2Банкетный стул 1201GM, синий - фото 3
NEW

Банкетный стул 1201GM, синий

Артикул: CH-081-440
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес4.45 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 2,1800*800, белый, золотой
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Банкетный стул. Алюминиевый (облегченный) каркас. Цвет каркаса — серебро, ткань — синяя. Профиль алюминиевой трубы 25х25 мм. Спинки и сиденья - пенополиуретан.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес4.45 кг
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсиний
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.45 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

