Характеристики товара
Описание
Банкетный стул. Алюминиевый (облегченный) каркас. Цвет каркаса — серебро, ткань — синяя. Профиль алюминиевой трубы 25х25 мм. Спинки и сиденья - пенополиуретан.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Глубина450 мм
- Высота920 мм
- Вес4.45 кг
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
- Материал каркасаалюминий
- Цветсиний
- Цвет каркасасеребряный
Параметры упаковки
- Вес упаковки4.45 кг
- Изделия стопируютсяНет