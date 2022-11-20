Фотография Банкетный стул Квин 20мм - золотой, красная корона от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Банкетный стул Квин 20мм - золотой, красная корона

4.8
Оптовая цена
1 750 ₽
при заказе от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Банкетный стул Квин 20мм - золотой, красная корона
Банкетный стул Квин 20мм - золотой, красная корона
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Банкетный стул Квин 20мм - золотой, красная корона

4.8
1750 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветкрасный, золотой

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