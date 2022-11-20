Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1700 мм
- Диаметр1150 мм
- Материалметалл, сталь
- Цветкоричневый, медный
Мини-бар термоэлектирический, черный
Мини-бар термоэлектирический 24 литра
Мини-бар термоэлектирический 28 литров
Мини-бар термоэлектирический 40 литров
Холодильник охлаждающий 40 литров
Мини-бар абсорбционный 25 литров
Мини-бар абсорбционный со стеклянной дверцей 25 литров
Мини-бар абсорбционный 30 литров
Мини-бар абсорбционный со стеклянной дверцей 30 литров
Мини-бар абсорбционный 40 литров
Чайная станция A-K12W
Чайная станция W-K43
Чайная станция G-K12B
Чайник гостиничный электрический K43
Чайник гостиничный электрический K02
Чайник гостиничный электрический K12
Чайник гостиничный электрический K12W
Чайник гостиничный электрический K41
Чайник гостиничный электрический K42W
Чайник гостиничный электрический K42B