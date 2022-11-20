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Бар Бергамо

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Комод-бар из массива дуба Чаман
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Комод-бар из массива дуба Чаман

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1700 мм
  • Диаметр1150 мм
  • Материалметалл, сталь
  • Цветкоричневый, медный

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