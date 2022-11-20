Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1810 мм
- Длина1200 мм
- Глубина500 мм
- Материалметалл, зеркало, стекло
- Цветкоричневый, медный
Мини-бар термоэлектирический, черный
Мини-бар термоэлектирический 24 литра
Мини-бар термоэлектирический 28 литров
Мини-бар термоэлектирический 40 литров
Холодильник охлаждающий 40 литров
Мини-бар абсорбционный 25 литров
Мини-бар абсорбционный со стеклянной дверцей 25 литров
Мини-бар абсорбционный 30 литров
Мини-бар абсорбционный со стеклянной дверцей 30 литров
Мини-бар абсорбционный 40 литров
Чайная станция W-K43
Чайная станция G-K12B
Чайник гостиничный электрический K43
Чайник гостиничный электрический K02
Чайник гостиничный электрический K12
Чайник гостиничный электрический K12W
Чайник гостиничный электрический K41
Чайник гостиничный электрический K42W
Чайник гостиничный электрический K42B
Чайник гостиничный электрический K42S