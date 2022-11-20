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Бар-шкаф Бергамо

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Люстра 1920s Бергамо

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1810 мм
  • Длина1200 мм
  • Глубина500 мм
  • Материалметалл, зеркало, стекло
  • Цветкоричневый, медный

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