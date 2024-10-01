Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул для посетителей хром, черная кожа
Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная
Кресло для офиса ОПТИМА ЛЮКС с подголовником
Диван линейный, кожзам черный, ножки бук
Стул-кресло Самба, белый
Диван трехместный Квадрато
Стул Рединг шоколад
Диван Кельн
Стул Менеджер C11 черный
Диван офисный Аояма
Кресло Net RCH, черный
Кресло Like RCH
Кресло Aura
Кресло офисное M57
Кресло офисное M92B-F
Кресло Руфус Комфорт
Кресло Лагуна 1Д
Кресло Премьер 1Д
Кресло Премьер 2ДС
Кресло Орион 1X