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Барбер кресло Aviator 46

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Мужское винтажное кресло 45

Характеристики товара

Описание

Теперь в России появилось настоящее барбер кресло, мужское парикмахерское кресло, которое по праву может называться «Avitor». Стиль мебели и интерьера «Aviator» появился в начале семидесятых годов двадцатого века благодаря британскому дизайнеру Timothy Oulton. Он первый, кто придумал и разработал линейку винтажной мебели, где использовались технологии из авиастроения. Клёпки, алюминиевые листы металла в сочетании с деревом стали фирменным почерком этого дизайнера.

Те десятилетия, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, казалось, что прогресс идёт семимильными шагами, самолёты с реактивной тягой вошли в обычную гражданскую жизнь, первый кругосветные полёты, новые рекорды скорости на земле, воде и в воздухе, всё это ассоциировалось с новым, мужским, сильным и героическим — с настоящими мужчинами. Дизайнерский стиль «Авиатор» и сейчас имеет много своих поклонников. В таком стиле можно найти множество дизайнов столов, зеркал, стульев и диванов, полки и различную другую мебель для интерьера. Этот стиль так же проник в сферу профессионального парикмахерского оборудования для барбершопов.

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