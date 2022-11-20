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Барное кресло Cup Cognac белое с черным

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Характеристики товара

Описание

Абсолютно точно получится эффектным и практичным интерьер, выполненный в черно-белых тонах. Это отлично, в том числе, понимают и дизайнеры китайской компании, производящей барное кресло Cognac. Крепкое и надежное, стильное и презентабельное – оно станет настоящим украшением любого помещения.
Конструкция барного кресла предполагает наличие трех материалов. Чаша сиденья имеет стеклопластиковый низ, а внутри она обита мягкой приятной на ощупь экокоожей с высокой степенью износостойкости. База барного кресла представляет собой металлическую деталь с гальваническим хромовым покрытием. Оно великолепно гармонирует с черными и белыми компонентами, что и делает кресло из Китая универсальным в плане интерьерной интеграции. Ножка барного кресла снабжена поворотным механизмом с углом поворота 360 градусов.
Единственным эксплуатационным параметром, на который стоит обратить особое внимание, является нагрузка по весу – 120 кг.

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Основные характеристики

  • Обивкаэкокожа
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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