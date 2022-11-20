Характеристики товара
Описание
Сочетание оттенков красного цвета и белого – всегда беспроигрышный дизайнерский ход.Это лишний раз подтверждает такое эффектное изделие, как барное кресло Cognac.
Данное барное кресло выполнено в стиле поп-арт, оно создает отличный декоративный акцент в офисе, развлекательном заведении, мебельной компании, пр. Изящные мягкие формы благоприятно сказываются на формировании приятной уютной атмосферы вокруг. Барное кресло является сборной конструкцией, при его изготовлении использовались три вида материалов: высокопрочный стеклопластик, износостойкая экокожа и сталь. Все они в свою очередь произведены по новейшим современным технологиям.
Чаша сиденья барного кресла имеет низ из белого пластика и внутреннюю обивку из красного кожзаменителя. Максимальное удобство потребителю обеспечивает поворотный механизм с углом 360 градусов. Металлическая база барного кресла покрыта гальваническим хромовым покрытием.
Все эти составные элементы в целом образуют практичный, стильный и надежный предмет мебели. Кресло имеет ограничение по весу – до 120 кг.
Основные характеристики
- Обивкаэкокожа
- Цветкрасный, белый
- Страна изготовленияКитай