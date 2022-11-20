Товар в корзине. Перейти
Барный каркас Мирель - фото 1Барный каркас Мирель - фото 2Барный каркас Мирель - фото 3

Барный каркас Мирель

17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас кресла Холан
Каркас кресла Холан
Следующий Барный каркас Винтер
Каркас кресла Холан

Характеристики товара

Описание

1) Продукция изготавливается под заказ.
2) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Каркас не разборный, отправляется в собранном виде! Примерный вес 1-го каркаса около 12кг.
6) Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
7) Все соединения каркаса надежно соединены и проклеены. Крепление каждой опоры усилено косынками и дополнительно зафиксировано на глухарь ф6 через косынку.
8) Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, не разборный, базовая шлифовка, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота1060 мм
  • Глубина465 мм
  • Вес12 кг
  • Материалбук
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье Кобе Д одинарное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
10

Подстолье Кобе Д одинарное

Кресло для офиса РОМЕО шоколадНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
10

Кресло для офиса РОМЕО шоколад

Настоящее фото товара Стол Марсель 1350, раздвижной, овальный, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от46 490
Оптовая цена
7

Стол Марсель 1350, раздвижной, овальный, вишня

Кресло из металла Реальмон-18Настоящее фото товара Кресло из металла Реальмон-18, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
13

Кресло из металла Реальмон-18

Диван CerlerНастоящее фото товара Диван Cerler, произведённого компанией ChiedoCover
от135 990
Оптовая цена
6

Диван Cerler

Стул Marcus, бархат зелёныйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
11 300
Оптовая цена
13

Стул Marcus, бархат зелёный

Диван-скамья Praga тёмно-сераяНастоящее фото товара Диван-скамья Praga тёмно-серая, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена
5

Диван-скамья Praga тёмно-серая

Другие товары из разделакаркасы стульев
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С11

Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Каркас для стула С12

Настоящее фото товара Каркас для стула С15, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Каркас для стула С15

Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
3

Каркас для стула С16

Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
7

Каркас для стула С17

Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Каркас для стула С19

Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
7

Каркас для стула С20

Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
9

Банкетка Б-2

Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
16

Банкетка Б-3

Настоящее фото товара Банкетка Б-6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
9

Банкетка Б-6