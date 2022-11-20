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Барный каркас Порту

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Основа под барный каркас Марк

Характеристики товара

Описание

1) Продукция изготавливается под заказ.
2) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Каркас не разборный, отправляется в собранном виде! Примерный вес 1-го каркаса около 8кг.
6) Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
7) Все соединения каркаса надежно соединены и проклеены. Крепление каждой опоры усилено косынками и дополнительно зафиксировано на глухарь ф6 через косынку.
8) Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.

Базовое исполнение: древесина опор -Бук, царга -Сосна, без подбора древесины по цвету, не разборный, базовая шлифовка, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Высота650 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес7 кг
  • Материалбук, сосна

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