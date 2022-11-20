Фотография Барный стул Acapulco, винтажный пепельный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Барный стул Acapulco, винтажный пепельный

4.9
Оптовая цена
от 5 850 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Барный стул Acapulco, винтажный пепельный
Барный стул Acapulco, винтажный пепельный
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Барный стул Acapulco, винтажный пепельный

4.9
5850 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес8,4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Ширина520 мм
  • Высота700 мм

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