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          Фотография Барный стул Ameka, коралл от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Барный стул Ameka, коралл

          4.5
          Оптовая цена
          от 6 450 ₽7 290 ₽
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          Барный стул Ameka, коралл

          4.5
          6450 ₽7290 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья750 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес9.2 кг
          • Ширина520 мм
          • Материал сиденьяткань
          • Высота980 мм

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