Фотография Барный стул Ameka, темно-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Барный стул Ameka, темно-серый

4.5
Оптовая цена
от 6 450 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Барный стул Ameka, темно-серый
Барный стул Ameka, темно-серый
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Барный стул Ameka, темно-серый

4.5
6450 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес9.2 кг
  • Ширина520 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Высота980 мм

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