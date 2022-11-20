Характеристики товара
Описание
Ширина: 48 см
Глубина: 46 см
Высота: 93.5 см
Высота сидения: 76 см
Материал: дерево, экокожа
Логистические данные:
Вес: 7,5 кг
Объем: 0,09
Основные характеристики
- Вес8 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.09 м3
Ширина: 48 см
Глубина: 46 см
Высота: 93.5 см
Высота сидения: 76 см
Материал: дерево, экокожа
Логистические данные:
Вес: 7,5 кг
Объем: 0,09
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