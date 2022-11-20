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Барный стул Ангрен

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Полубарный стул Албена

Характеристики товара

Описание

Ширина: 48 см

Глубина: 46 см

Высота: 93.5 см

Высота сидения: 76 см

Материал: дерево, экокожа

Логистические данные:
Вес: 7,5 кг
Объем: 0,09

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Основные характеристики

  • Вес8 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.09 м3

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