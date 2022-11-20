Характеристики товара
Описание
Сидение и спинка обиты высокопрочной тканью из микроволокна, бархатистая поверхность напоминает велюр. Основание стула - натуральный дуб, лакированный. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву. Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов, кофеен.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина660 мм
- Длина600 мм
- Вес13.3 кг
- Материал каркасадуб
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый, серебряный
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.34 м3