Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина500 мм
- Высота1090 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Вес7.5 кг
- Объем0.079 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
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