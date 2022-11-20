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Барный стул Archi light gray

Артикул: CH-035-805
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1090 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес7.5 кг
  • Объем0.079 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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